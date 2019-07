Bernard Lavilliers, 72 ans, devait se produire ce vendredi 12 juillet au Festival de Sion Sous Les Etoiles (Suisse). Mais il a été contraint d'annuler son concert suite à "une intervention chirurgicale urgente".

Si aucun détail n'a fuité sur l'opération, l'entourage de la star a précisé qu'il n'y avait "rien de grave".

Afin de rassurer ses fans, le chanteur a tenu à s'exprimer dans une vidéo. "J'ai été obligé d'accepter une opération d'urgence et on me demande ensuite de me reposer quelques jours. Je ne suis pas plus emballé que vous de devoir me reposer mais j'espère que je pourrai assurer la suite des concerts et vous retrouver".

Sur Facebook, Bernard Lavilliers s'est excusé auprès du festival d'avoir dû annuler sa prestation. Il devrait normalement remonter sur scène dès le 14 juillet au Festival Décibulles dans le Bas-Rhin.