Retour sur les nombreuses démêlées de Bernard Tapie avec la justice belge.

L’histoire de Bernard Tapie en Belgique commence à la fin de l’année 1988. À l’époque l’homme d’affaires français cherche à sortir des frontières hexagonales et à se faire un nom sur le marché international. Sa route passe par Couvin, dans la province de Namur, où se situe le fabricant local de raquettes de tennis Donnay.

"Donnay était une proie facile, explique Michel Guilluy, qui a écrit un livre sur le sujet. C’était une société familiale en difficulté mais dont la marque était reconnue dans le monde."

À la fin des années 1980, la société de Couvin est surtout connue pour avoir fourni les raquettes au champion suédois Björn Borg. Associé à Albert Frère, Tapie passe du bois au carbone et, dès son arrivée, il signe un contrat "au prix exorbitant" avec une autre star en devenir du tennis, l’Américain Andre Agassi, alors à peine âgé de 19 ans. La société s’engage à verser six millions de dollars sur cinq années à Agassi et son agent.