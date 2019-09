Mais c'est bien ce 4 septembre qui marque sa naissance, en 1981. La Queen de la chanson a donc 38 ans et une série de records qu'elle a pu établir dans sa carrière. La chanteuse de Halo a vu sa célébrité grandir sans arrêt pour devenir planétaire depuis ses débuts avec les Destiny's Childs. Elle est l'une des chanteuses les plus connues et respectées au monde. Pour y arriver, la jeune femme n'a eu de cesse de bosser et de travailler une communication réglée au cordeau...





Voici 5 records qu'elle a réalisés au cours de sa carrière... Impressionnant !