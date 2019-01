Le couple a adressé un message inspirant dans l’introduction d’un nouveau livre.





Ils s’étaient lancés un challenge vegan de 22 jours en 2013. Aujourd’hui, le couple Carter embrasse ce mode de vie à 100%. En avant-propos de The Greenprint, le livre de leur coach en nutrition Marco Borges, Beyoncé et Jay-Z veulent inspirer leurs fans.

"La santé est la vérité"

« Avoir des enfants a changé notre vie plus que tout autre chose. Nous avions l’habitude de considérer la santé comme un régime – certains marchaient pour nous, d’autres non. Une fois que nous avons considéré la santé comme la vérité, alors c’est devenu pour nous une mission de partager cette vérité et ce mode de vie avec le plus de personnes possible », ont écrit les deux stars. Après la naissance des jumeaux Rumi et Sir, c'est Marco Borges qui a aidé Beyoncé dans la préparation de son fameux concert à Coachella en avril 2018.

