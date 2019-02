La fin justifie-t-elle les moyens ? Pour Beyoncé et Jay-Z, il semblerait que oui.



En tout cas, ils se décarcassent pour faire de leurs fans des vegans. Dans le cadre d’un projet visant à réduire la consommation de viande, Queen B et son mari ont lancé un concours pour le moins original : l’occasion de gagner des tickets de concert gratuits pour qui renonce à la bidoche pendant un mois ! Un heureux fan sera l’heureux lauréat de deux billets à faire valoir lors d’une des tournées officielles du couple - ensemble ou en solo - pendant les 30 années à venir. Voilà qui permet de dire que Beyoncé ne prendra pas sa retraite avant 67 ans (elle en a 36 aujourd’hui) et Jay-Z avant 79 ans, autant de bonnes nouvelles pour les fans.