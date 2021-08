Pour sa dernière campagne "About Love", la célèbre maison Tiffany & Co a ressorti ce bijou impressionnant, seulement porté par trois personnes auparavant. Avant la diva américaine, c'est Audrey Hepburn qui l'avait rendu célèbre lors de la tournée promotionnelle de Breakfast at Tiffany’s en 1960. En 2019, Lady Gaga s'était affichée avec la pierre précieuse autour du cou pour la cérémonie des Oscars. Un choix qui lui avait porté chance puisqu'elle y a remporté une statuette dans la catégorie "meilleure chanson" avec "Shallow". Le diamant à 82 facettes, star d'une campagne officielle pour la première fois, a été découvert en 1877 dans une mine d'Afrique du Sud.