Ça y est ! "Homecoming", le documentaire sur Beyoncé par Beyoncé, est disponible sur Netflix dès aujourd'hui, soit un an après sa performance inoubliable à Coachella. En avril 2018, "Bey" remontait en effet sur scène, plus impressionnante que jamais, quelques mois après avoir donné naissance à ses jumeaux Sir et Rumi. Un come-back rendu possible grâce à un régime drastique, souligne Paris Match.

Trouver l'équilibre

« Pour que je puisse atteindre mes objectifs, je me limite à ne pas manger de pain, pas de glucides, pas de sucre, pas de produits laitiers, pas de viande, pas de poisson, pas d’alcool… j’ai faim », concède la star, bien consciente de repousser ses limites pour retrouver son poids. "J'essaye juste de trouver un équilibre entre être mère d'une enfant de six ans et de jumeaux qui ont besoin de moi, et de me donner de la créativité, et physiquement, il y a beaucoup à gérer", explique celle qui avait l'habitude de répéter jusqu'à 15 heures par jour avant d'être maman. Un nouveau statut qu'elle n'échangerait pour rien au monde. Depuis quelques années, Jay-Z et Beyoncé sont vegans et le font savoir. Le couple a même signé l'avant-propos d'un livre spécialisé en début d'année.