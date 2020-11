"J’ai décidé de m’accorder la permission de me concentrer sur ma joie", déclare-t-elle dans une interview à Vogue. "J’ai appris que ma voix est plus claire quand je reste calme. J’apprécie vraiment le temps passé avec ma famille, et mon nouvel objectif est de ralentir le rythme et de retirer les sources de stress de ma vie." Désormais, elle veut surtout rendre le monde meilleur pour ses enfants. Ses fans ne seront pas nécessairement ravis, mais qui pourrait lui donner tort ?