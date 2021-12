Révélé dans Popstars, le chanteur a reconnu avoir dû tricher pour participer à l’émission. Il n’avait que 17 ans lorsqu’il y a participé or le règlement imposait d’être âgé d’une année de plus. Matthieu Tota de son vrai nom a donc falsifié sa carte d’identité avec une aiguille que lui avait donnée sa mère pour avoir une date de naissance appropriée. "Je suis né le 26.09.1985, et j’ai changé le 09 en 05. J’ai gratté puis j’ai imprimé le truc. Comme quoi des fois il faut savoir un peu bousculer le destin", a-t-il confié au compte Instagram Podcaststoryoff.