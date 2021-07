"Il faut savoir que j’ai eu très peu d’hommes dans ma vie, avait confié en début de semaine, Caroline Margeridon, au micro de Jordan de Luxe. "Et quand je dis très peu, vous seriez vraiment choqué. Parce qu’ils durent très longtemps. Et en plus, on ne me drague jamais. Même quand j’étais jeune."

L'amie de Sophie Davant (présentatrice de l'émission aux enchères sur France 2) avait même confessé avoir couché avec seulement quatre hommes dans sa vie. Avant de détailler ses vacances avec son homme. "Soit je pars avec lui dans le Sud, soit je pars en solo chez mes meilleurs amis, à Miami, pour me recentrer sur moi-même." Sans détour, Pierre-Jean Chalençon n'a alors pas manqué de tacler à nouveau son ex-rivale d'Affaire conclue. "Lol, franchement ça devient pathétiqué, écrit ainsi sur Twitter celui qui avait été accusé d'organiser des diners clandestins dans son palais Vivienne à Paris. Depuis quand elle a des meilleurs amis à Miami… Lol, le billet doit être offert."

Suite à cette attaque, certains internautes ont pris la défense de Caroline Margeridon. Ces derniers lui ont fait remarquer qu’il passait son temps à la critiquer sur les réseaux sociaux ("mythomane", "pas de carrière", "reine des cruches", etc.) et se demandaient pourquoi. Pierre-Jean Chalençon en a alors profité pour en rajouter une couche en se moquant publiquement de l'acheteuse de France 2: “Elle raconte n’importe quoi… Bientôt, elle va annoncer qu’elle est vierge!”