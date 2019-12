Le grand-duc héritier Guillaume et son épouse Stéphanie vont devenir parents.

L’année 2020 s’annonce très belle du côté du Grand-Duché de Luxembourg. Le prince Guillaume, 38 ans, et son épouse la princesse Stéphanie, 35 ans, s’apprêtent à pouponner. L’annonce a été faite via un communiqué de la Cour de manière très sobre et solennelle : "Le grand-duc héritier et la grande-duchesse héritière attendent leur premier enfant". La naissance est prévue pour le printemps, en mai 2020 plus précisément. Dans la suite du communiqué, on apprend que "Le grand-duc Henri et la grande-duchesse Maria Teresa ainsi que les autres membres des deux familles s’unissent à ce grand bonheur". Le prince Guillaume et son épouse se sont mariés le 20 octobre 2012 en la cathédrale Notre-Dame de Luxembourg. D’origine belge, la future maman était alors une jeune aristocrate. Née Stéphanie de Lannoy, elle voit le jour à Renaix en Flandre Orientale. À l’âge de 18 ans, elle s’envole pour Moscou dans le but d’étudier la littérature et la langue russe. Elle continue son cursus à l’Université catholique de Louvain en philologie germanique, s’installe à Berlin pour un stage, avant de revenir en Belgique. De son côté, le prince Guillaume a suivi une formation d’officier à l’Académie royale militaire de Sandhurst au Royaume-Uni. Il étudie par la suite la politique internationale. Les futurs parents vivent depuis plus d’un an à Londres suite à une même envie commune : reprendre tous les deux leurs études, un cycle de formation post-universitaire pour lui au Royal College of Defence Studies et une formation en histoire de l’art au Sotheby’s Institute pour elle. Il s’agit du premier enfant du couple, mais du cinquième petit-enfant pour le grand-duc Henri et la grande-duchesse Maria Teresa. Qu’il soit un garçon ou une fille, le bébé à venir pourrait un jour succéder à son père sur le trône.

A.M