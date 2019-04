En dispute avec ses avocats, Bill Cosby refuse de leur payer 2,4 millions $ des 9,2 millions $ qu’ils lui ont facturés pour neuf mois de défense en justice.

Loin de nous l’idée de plaindre l’ex-star, condamnée à une peine de 3 à 10 ans de prison pour agression sexuelle. Mais un million par mois en frais d’avocat, c’est salé et encore plus dur à digérer quand on a perdu le procès.