Le divorce de Bill et Melinda Gates vient mettre un terme à 27 années de mariage., a fait savoir le couple qui continuera toutefois à travailler ensemble sur de futurs projets.

4. Alors qu'il a longtemps été en première place du classement des hommes les plus riches de la planète, Bill Gates, 65 ans, n'est à ce jour que le quatrième. Ces dernières années, il a dû faire face à la concurrence féroce du serial entrepreneur Elon Musk, deuxième, mais surtout de Jeff Bezos, le boss d'Amazon. Discret patron de LVMH, Bernard Arnault complète le podium.

124 . C'est, en millards de dollars, la fortune totale estimée du fondateur de Microsoft. Une somme vertigineuse qui est bien évidemment au coeur des discussions depuis l'annonce du divorce. Le patrimoine du couple comprend pêle-mêle des propriétés réparties sur cinq États, dont une à 127 millions de dollars à Medina, Washington , un jet privé, et une imposante collection d’œuvres d’art et de voitures de luxe.

55. Depuis le lancement de la Bill & Melinda Gates Foundation en janvier 2000, 55 milliards de dollars ont été injectés dans diverses oeuvres humanitaires au quatre coins du monde. Un milliard a récemment été attribué à la seule lutte contre la COVID-19.

2022. Bill et Melinda ont un an pour entériner leur procédure de divorce et ont d'ores et déjà rendez-vous au tribunal en avril 2022. Selon le Daily Mail , les Gates n’aurait pas signé de contrat de mariage en 1994, mais un contrat de séparation a bien été paraphé. La femme d'affaires de 56 ans, mère de trois enfants, ne demanderait pas de pension alimentaire.



Si tout laisse à penser que l'affaire va se régler à l'amiable, il se murmure déjà que le couple pourrait briguer le titre de divorce le plus cher de tous les temps aux Bezos. En 2019, MacKenzie Scott avait touché 38 milliards de dollars, devenant ainsi l'une des femmes les plus riches du monde.