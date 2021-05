Le milliardaire américain Bill Gates et sa femme Melinda ont décidé de se séparer, après 27 ans de mariage. C'est via un court communiqué publié ce lundi sur Twitter que le fondateur de Microsoft a fait part de la nouvelle. "Après plusieurs réflexions et beaucoup de travail sur notre relation, nous avons pris la décision de mettre fin à notre mariage", peut-on y lire.

Bill Gates, 65 ans, rappelle que de leur union est née, notamment, la fondation Bill & Melinda Gates, présente dans le monde entier et pour laquelle ils continueront à travailler ensemble. "Mais nous ne pensons plus pouvoir évoluer ensemble en tant que couple dans cette nouvelle phase de notre vie", explique encore le désormais ex-couple, qui a donné naissance à trois enfants, Jennifer (25 ans), Rory (21) et Phoebe (18).

Bill Gates est considéré comme un des hommes les plus riches au monde, avec une fortune estimée à 124 milliards de dollars, selon Forbes.

La séparation de ces deux très influents philanthropes aura des répercussions tant sur les sphères de la santé que des affaires.