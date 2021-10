"C'était incroyable"

C'est lors de son passage chez Jimmy Kimmel que Billie Eilish s'est confiée à ce sujet. En marge de l'avant-première londonienne du film, l'interprète de "No Time to Die" avait reçu "une longue liste de choses" à respecter. De quoi susciter un brin de nervosité. Cependant, la jeune femme a été bluffée par les Windsor. "Ils étaient tellement normaux. Ils ne m'ont pas fait ressentir quelque chose du genre: 'Oh, j'ai peur, je ne peux pas leur parler'", a-t-elle confié à l'animateur. Elle y a rencontré le prince William et Kate Middleton, Charles et Camilla. "Ils étaient complémentaires et ils m'ont posé toutes ces questions. Ils étaient juste si gentils, drôles et doux. Je ne peux pas me plaindre. C'était incroyable", a-t-elle ajouté, sous le charme.