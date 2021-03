Ce 18 mars, c'est avec des cheveux blond platine que la star américaine est apparue sur Instagram. "Pincez-moi", a-t-elle lâché à l'attention de ses 78 millions de followers sous le choc. Un changement radical qui a mis bon nombre de ses fans dans un état second. "On adore la Billie blonde", "magnifique", "tellement belle", "mais qui est-elle?", peut-on lire dans la section commentaires en ébullition.

Une métamorphose inattendue. À tout juste 19 ans, Billie Eilish est déjà une légende de l'industrie musicale, raflant toutes les récompenses possibles sur son passage. Et si la chanteuse est passée aussi rapidement au statut d'icône, c'est aussi grâce à son look unique en son genre, mélange deet d'influences punk et gothique. Son signe le plus distinctif ? Sa longue chevelure noir de jais striée de mèches vertes fluo. Jusqu'à aujourd'hui.