"Ne vous pressez pas" Comme en attestent plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux, la chanteuse américaine a arrêté sa performance pour être sûre que son intégrité physique n'était pas en danger. "Vous avez besoin d’un inhalateur ?", a-t-elle lancé dans la direction d'un membre du public en détresse respiratoire. "Est-ce qu’on a un inhalateur ? On peut en prendre un ? C’est bon, vous en avez un, les gars, donnez-lui du temps, ne vous pressez pas", a-t-elle ensuite demandé à la foule. Billie Eilish en a profité pour adresser un tacle à Travis Scott. "Moi, j'attends que les gens aillent mieux avant de reprendre", a-t-elle glissé, faisant manifestement référence au tragique incident d'Astroworld où un mouvement de foule avait fait 10 morts en décembre 2021.



20 ans et une maturité sans faille. Ce 5 février, Billie Eilish retrouvait ses admirateurs à Atlanta dans le cadre de sa tournée "Happier Than Ever, the World Tour". Et elle y est venue en aide à une fan en détresse.