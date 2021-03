Considérée comme une des actrices les plus douées d’Hollywood (Blade Runner, Dune, Sens unique, Wall Street,…), Sean Young est loin d’avoir réalisé la carrière à laquelle elle semblait promise en raison d’un caractère bien trempé et d’un franc-parler pas nécessairement appréciés par les studios.

Dont elle vient encore de faire preuve en évoquant Ridley Scott et Blade Runner : "Ridley voulait sortir avec moi, a-t-elle expliqué au Daily Beast. Il a beaucoup insisté au début, mais j’ai refusé."

Puis, il y a eu cette scène d’amour assez trash. "Je me disais : pourquoi doit-elle être comme ça ? À quoi cela sert ? Je pense que c’était la manière pas trop subtile de Ridley de me dire qu’ainsi, on était quitte." Et voilà comment on taille un costard à un réalisateur en quelques mots.