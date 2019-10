Blake Lively et Ryan Reynolds ont accueilli leur troisième enfant. Selon le magazine US Weekly, l'actrice aurait accouché... il y a deux mois dans le plus grand secret!

Aucune annonce officielle n'a été faite. On ne connait ni le sexe ni le prénom du bébé.

Blake Lively avait annoncé sa grossesse en mai lors de l'avant-première du film "Pokémon: Détective Pikachu" pour lequel son mari a prêté sa voix.

Les deux acteurs se sont rencontrés en 2010, sur le tournage de Green Lantern puis se sont mariés en 2012. Ils sont déjà les parents de deux petites filles : James (4,5 ans) et Inez (2,5 ans).

Très discrets sur leur vie privée, Blake Lively et Ryan Reynols n'apparaissent presque jamais avec leurs enfants.