C’est pour cette raison que Blake Lively et Ryan Reynolds ont versé 500 000 $ à une association canadienne qui leur fournit de la nourriture et un toit. "Convenant House apporte de l’amour, de l’espoir et de la stabilité à des jeunes à risque qui ont fui les abus physiques, émotionnels et sexuels, ont-ils expliqué. Ils font le travail des héros. " La classe.