Père de huit enfants, dont l'épouse de Ryan Reynolds, Ernie Lively était une figure connue aux États-Unis. Lui-même acteur, il a su insufflé cette passion auprès des siens et compte des caméos dans X-Files ou encore That 70's Show. Comme le souligne ELLE, il avait même eu le plaisir de partager l'affiche avec sa fille dans la comédie Quatre filles et un jean, film adapté du livre du même nom, où leur complicité était palpable. Blake Lively ne s'est pas exprimée publiquement au sujet du décès.