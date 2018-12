Il y a près de six mois, les rappeurs Booba et Kaaris s'affrontaient violemment à l'aéroport d'Orly. Pour cette dispute, qui a tourné à la bagarre générale, les artistes ont écopé d'une amende de 50.000 euros et leurs proches d'une peine d'emprisonnement de 12 mois avec sursis.



Ce 25 décembre, Booba propose à son adversaire de régler cette affaire une bonne fois pour toute sur un ring de boxe. "Je suis prêt à le prendre sur un ring en boxe thaï ou boxe anglaise en 10 rounds. Gants de boxe ou de mma au choix. Je suis sur qu’on peut remplir Bercy les doigts dans le nez! On pourrait reverser les fonds à une association ( à définir ). [...] Fans de Kaaris faites lui passer le message et écrivez-lui sur sa page. Il est temps d’enterrer la hache de guerre. @kaarisofficiel1 le choix est entre tes mains", a-t-il écrit en légende d'une vidéo sur son compte Instagram.





Kaaris n'a pas tardé avant de se manifester. "", a-t-il indiqué sur le même réseau social accompagné d'une photo sur laquelle son ennemi n'est pas vraiment mis en valeur.

La guerre n'est manifestement pas près de prendre fin.