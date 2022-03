Selon plusieurs internautes, dans son album "Multitude", le chanteur belge fait de nombreuses références... au caca. Les auditeurs se sont montrés surpris de certaines paroles. Il faut dire que le Belge aborde le sujet plus d'une fois dans les chansons "C'est que du bonheur", "Mauvaise journée" et "Bonne journée".

Il n'en fallait pas plus pour que Boobe réagisse. Sur Instagram, il s'est amusé des réactions des internautes. "La recherche me bute totalement", a-t-il commenté, accompagnant son message d'un émoji 'mort de rire' ainsi que d'une capture d'écran d'une recherche Twitter reprenant les termes "Stromae caca".

© Instagram

Et ce n'est pas la première fois que Booba s'en prend à Stromae. Il avait déjà critiqué le Belge après son passage au JT de TF1, où il avait interprété en exclusivité son single "L'enfer" en direct. "Il nous parle de sa dépression. Frérot le monde entier est en train de couler, on s'en bat les coui**es de ta vie. Tu nous sers à quoi ? On t'a pas attendu pour déprimer. Nous on a plus aucune liberté, va prendre tes cachetons et reste au lit", avait lâché le rappeur à l'époque, avant de publier des photos pour se moquer de Stromae.