Certifié disque d’or dans plus de 25 pays, le titre lui rapporte encore aujourd’hui, 44 ans après sa sortie, un joli pactole. Auteur, compositeur, interprète et producteur de la chanson, il s’en est expliqué dans Touche pas à mon poste. "Avant le passage des impôts, avant un certain nombre de choses, il me reste pas 1500 balles dans ma poche tous les soirs", a-t-il dit, tout en précisant que ça rapporte beaucoup d’argent tout de même. Et dire qu’à l’origine, le morceau n’intéressait pas les maisons de disques, obligeant Patrick Hernandez à le sortir en Italie et en Belgique pour le faire connaître…