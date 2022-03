"Personne n'a envie de le faire"

"J'ai le meilleur des conseils business pour les femmes: bougez votre c** et bossez. On dirait que personne n'a envie de le faire de nos jours", a lâché celle qui se rêve avocate dans Vanity Fair. Des propos qui, le lendemain du 8 mars, lui ont valu une volée de bois vert. "Personne n'a envie d'entendre ce que tu as à dire sur le succès et ton éthique de travail. (...) 99.99% des gens ont grandi avec 24h TRÈS différentes à disposition", a notamment pesté l'actrice Jameela Jamil, rapporte Madame Figaro. Jessica DeFino, une ancienne employée qui a participé à l'élaboration d'une application de la star, en a profité pour dénoncer le piètre salaire qui lui était alors versé et les réprimandes subies pour ses prestations en tant que free-lance sur le côté. Des réactions qui risquent de tomber dans l'oreille d'un sourd.