Ils sont réguliers les coups de sang de Bouli Lanners. L'acteur belge n'hésite pas à dire ce qu'il pense sur les réseaux sociaux et il prend rarement de pincettes. Cette fois-ci, Bouli blâme les politiques belges et la gestion de la crise de coronavirus.

Hier soir, il a posté une vidéo sur son compte Instagram après avoir regardé les informations sur la RTBF et l'intervention du ministre du Budget, David Clarinval. Ce dernier ne va pas être épargné par l'acteur de 54 ans. Selon Bouli Lanners, le ministre et ses collègues mentent à la population.

"Je viens de regarder le JT et là, j’ai vu le ministre du Budget, le ministre Clarinval qui nous balance des chiffres pour nous expliquer les conséquences économiques que va avoir la crise sanitaire", commence-t-il sur un ton encore relativement calme. "Il base tous ses chiffres sur une reprise du travail le 19 avril. On lui demande: ‘vous êtes sûr que ça va reprendre le 19 avril ?’. Et le mec répond: ‘écoutez, je ne suis pas virologue. Je n’en sais rien. Je pense que ça va reprendre le 19 avril.'"



C'est là que l'acteur explose et qu'il faut baisser le son: "Mais tout le monde sait bien que ça ne reprendra pas le 19 avril. Tout le monde sait bien que le confinement va continuer ! Alors arrêtez de nous prendre pour des cons. Vous avez menti sur tout ! Vous avez menti sur les masques, sur les tests... Vous avez envoyé des centaines de personnes au casse-pipe dans les hôpitaux, qui sont là sans protection. Il y a des gens qui meurent dans les hôpitaux, des gens qui souffrent."

Avec le même débit, le réalisateur belge continue sur sa lancée : "On joue tous le jeu. On respecte tous les règles. On est tous confinés chez nous, du jour au lendemain. Et vous, vous continuez à passer à la télé en nous prenant pour des cons, et en mentant ? Mais ça suffit maintenant, non ? Roosevelt il a fait le New Deal en tablant sur l’intelligence des gens. Vous, vous nous prenez pour des cons. Vous ne vous en sortirez jamais, vous n’êtes que des bouffons et vous me cassez les c*******. Maintenant, vous assumez. Quand tu vas au JT, quand tu vas aux infos, et que tu es ministre, t’assumes et tu dis la vérité maintenant !"

Bouli Lanners dans son style habituel, "sincère" pour certains, "excessif" pour d'autres. L'acteur a passé son message et reçu en retour 376 commentaires en-dessous de la vidéo.