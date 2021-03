Finalement, c’est un peu tout ça en même temps. Il est avéré que l’acteur américain est allé visiter l’exposition de Thomas Houseago qui ouvrira ses portes le 22 avril aux Musées royaux des Beaux-Arts. Elle s’intitule Vision Paintings. Une photo de l’artiste et de Brad Pitt a été mise en ligne par l’institution.

L’acteur s’est également rendu au musée Horta comme en témoigne une autre photo sur la page Facebook du musée et ces quelques mots : “Un visiteur particulier… ✨Brad Pitt est venu visiter le Musée Horta accompagné de l’artiste Thomas Houseago ! La visite était organisée par la Galerie Xavier Hufkens !” S’il est évidemment très porteur pour nos musées de recevoir un visiteur prestigieux comme lui et de communiquer à ce propos, une question reste en suspens : est-ce que ces visites sont compatibles avec les mesures sanitaires liées au Covid ? Autrement dit, s’agit-il vraiment des déplacements essentiels ou à caractère professionnel, les seuls autorisés en Belgique jusqu’au 18 avril ? Comme le rappelle le site Internet Aide et conseils pour les consommateurs en Europe, “La Belgique a récemment adopté des mesures très restrictives en matière de voyage. Ces mesures sont en vigueur du 27 janvier au 18 avril 2021. En résumé, les voyages non-essentiels à destination ou en provenance de la Belgique sont interdits durant cette période.” Les voyages non-essentiels sont tous ceux à des fins récréatives ou touristiques. Et l’interdiction concerne tous les modes de transport, que ce soit par la route, par voie aérienne, maritime ou ferroviaire. Les seules exceptions concernent les déplacements professionnels, familiaux impérieux, pour des motifs humanitaires, en raison des études ou pour les frontaliers. Des visites à des amis ou dans des musées sont-elles compatibles avec ces règles ? La question est posée…

On l’a vu aller aux Musées royaux des Beaux-Arts où son ami Thomas Houseago , sculpteur, va bientôt exposer. On a dit qu’il devait rencontrer des architectes, dont Alex Vervoordt. On a également dit qu’il était allé rendre visite au galeriste Xavier Hufkens.