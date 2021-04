Masqué sous ses grandes lunettes de soleil et avachi dans un fauteuil roulant poussé par un garde de corps, l'Américain de 57 ans sortait d'un hôpital de Beverly Hills. Selon Page Six, il y aurait plus de peur de que mal puisque l'acteur de Once Upon a Time... in Hollywood aurait eu un rendez-vous chez le dentiste sans gravité apparente.

Aux États-Unis, où les procès les plus farfelus sont légion, il n'est pas rare de transporter ainsi les patients post-anesthésie de peur qu'une chute ne finisse au tribunal, rappelle d'ailleurs le média. Comme le rappelle Le Figaro, Brad Pitt sera accompagné de Joaquin Phoenix, Halle Berry ou encore Harrison Ford lors des Oscars.

Pourra-t-il tenir sa place lors de la prochaine édition des Oscars ? Attendu le 26 avril en qualité de coprésentateur, Brad Pitt vient en effet de susciter une légère vague d'inquiétude. Celui qui s'était affiché dans une forme olympique tout au long de la dernière saison des cérémonies, enchaînant lesdes Goldens Globes aux SAG Awards, a été aperçu bien affaibli.