On les disait fâchés, mais le lendemain, tout semblait aller pour le mieux pour l’ex-couple formé par Brad Pitt et Angelina Jolie.

Pour le coup, la page serait bel et bien tournée pour l’acteur, si l’on en croit le Sun qui prétend que Brad a retrouvé l’amour. Et pas dans n’importe quels bras, puisque ce sont ceux de la sublime Charlize Theron qui se seraient refermés sur lui (ou l’inverse, on n’y était pas). Un témoin affirme les avoir surpris au bar du célèbre Château Marmont, un hôtel de luxe de Beverly Hills. Leurs petits rendez-vous dureraient depuis un petit temps déjà. Suffisamment, en tout cas, pour que l’actrice rejoigne… l’acteur dans sa maison de Los Angeles.