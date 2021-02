Après Maddox, Brad Pitt va-t-il perdre le soutien Shiloh ? On le sait, les relations avec son fils aîné sont en berne depuis une vive altercation en septembre 2016. À cette époque, Maddox s’était en effet interposé entre Angelina Jolie et l'acteur de 57 ans lors d’une violente dispute dans un jet privé qui allait sonner le glas du couple mythique. Alors que la garde des enfants est toujours le point le plus sensible du divorce, sa fille de 14 ans vient de lui faire passer un message subtil, mais lourd de sens.

Shiloh Jolie-Pitt aurait tout simplement décidé de rayer le nom de famille de son paternel sur son profil gardé secret sur les réseaux sociaux."C’est un énorme rejet de Brad et un signe qu’il pourrait perdre Shiloh au profit d’Angelina", a déclaré une source proche de l’acteur au Mirror. "Même si elle ne voulait pas lui faire de mal, c’est un vrai coup de pied dans les dents", y lit-on. Selon cette même source, l'acteur américain "vit et respire pour ces enfants", "la famille est tout pour lui. Donc ça doit faire mal, c’est sûr". En attendant le verdict des tribunaux, Brad Pitt semble de plus en plus isolé.