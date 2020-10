Empêtré dans un divorce douloureux avec Angelina Jolie, Brad Pitt a décidé de réinventer l'amour en dehors des carcans habituels. Et ça lui réussit. En couple avec le mannequin Nicole Poturalski depuis près d'un an, l'acteur américain embrasse désormais les aléas d'une union libre où jalousie et rancoeur n'ont pas leur place.C'est que l'Allemande de 27 ans est déjà mariée à un certain Roland Mary, restaurateur de 68 ans dont le QG - bien connu de Brad Pitt qui y vend son vin - est à Berlin. La jeune femme a d'ailleurs rejoint son époux dans la capitale à l'occasion d'un récent voyage en solo. Le couple y a dîné en ville sans qu'aucune tension ne vienne entacher ce que l'on pourrait presque considérer comme une relation polyamoureuse.

Pour rappel, Brad Pitt a ravivé les tensions avec Angelia Jolie en emmenant Nicole Poturalski au château de Miraval, dans le Var, cet été. L'ancien couple mythique se déchire toujours au sujet de la garde de leurs enfants au tribunal.