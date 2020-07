Seule ombre au tableau. Brad Pitt et Angelina Jolie ont beau commencer à enterrer la hache de guerre, la relation entre l’acteur de 56 ans et Maddox est quant à elle toujours au point mort. On le sait, les relations entre père et fils sont des plus fraîches depuis une violente altercation dans un jet privé en 2016.

À l’époque des faits, Maddox aurait voulu protéger sa mère de Brad Pitt, apparemment éméché et colérique. Si la star de Once Upon a Time… in Hollywood a pu profiter du confinement pour passer du temps avec ses enfants, le jeune homme de 18 ans est toujours aux abonnés absents. "Leur relation continue d’être inexistante" , déplore une source proche de l’acteur du côté d'Us Weekly. Maddox est actuellement étudiant en Corée du Sud, et il ne serait pas du tout "réceptif" aux appels du pied de son paternel. "Une perte énorme" pour ce dernier. Récemment interrogé sur le sujet, son fils aîné aurait sèchement répondu "advienne que pourra".