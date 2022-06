Elle en a bluffé plus d'un. Du haut de ses 16 ans, Shiloh Jolie-Pitt vient de s'offrir un sacré coup de projecteur. Alors que le biopic survolténe va pas tarder à débarquer dans les salles obscures, la "fille de" a dansé sur la bande-original du film.

L'adolescente est effet la star du clip de "Vegas", titre signé Dojo Cat. La blonde a éclaboussé le clip de son talent, proposant une chorégraphie millimétrée parfaitement exécutée. De quoi impressionner les fans de l'ancien couple mythique d'Hollywood. "Tellement talentueuse", "très naturelle, on peut bien voir qu'elle s'approprie cette danse" ou encore "elle ressemble beaucoup à sa mère, c'est une très bonne danseuse", peut-on lire dans la section commentaires de YouTube où la séquence cumule plus de 220.000 vues.

"Ils n'ont aucun problème avec le fait qu'elle puisse en faire son métier, mais ils ne la poussent absolument pas, non plus, à le faire. Shiloh adore danser, elle est extrêmement talentueuse et a pris beaucoup de cours ces dernières années", révélait une source au média Us Weekly le 8 juin dernier.