Si Brad Pitt et Angelina Jolie sont séparés depuis 2016, les deux stars hollywoodiennes n’étaient toujours pas officiellement divorcées.

En cause ? Une bataille juridique épineuse et sans fin, notamment pour la garde de leurs six enfants. Si la justice n’a toujours pas tranché sur cette question, la chaîne américaine CNN annonce que le divorce a lui enfin été prononcé.

Une source proche du couple affirme même que les deux acteurs sont parvenus à un accord sur un calendrier de garde. "Cela leur permet de passer du temps avec leurs deux parents, explique cette source à ET, en étant heureux et épanouis."