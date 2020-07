Un "divorce" qui s'est avéré des plus houleux étant donné que les deux stars se sont longuement battues sur les termes de la garde de leurs six enfants : Maddox, 18 ans, Pax, 16 ans, Zahara, 15 ans, Shiloh, 14 ans, et des jumeaux Knox et Vivienne, 11 ans. Si la question n'est toujours pas tranchée, leur divorce a quand même pu être prononcé en avril 2019.

Depuis cette date, les ex-tourtereaux n'avaient plus jamais été aperçus ensemble. Mais il semblerait qu'ils aient finalement réussi à enterrer la hache de guerre. Et ce, grâce à une thérapie, peut-on lire dans le magazine People. "Ils avaient vraiment besoin d'aide pour apaiser les problèmes liés à la garde des enfants", explique une source au magazine. "Il leur a fallu beaucoup de temps et de thérapies pour y arriver."

"Les enfants vont et viennent entre les deux maisons", poursuit la même source. Aujourd'hui, non seulement Angelina Jolie et Brad Pitt se revoient, mais les disputes semblent s'être atténuées. Le 23 juin dernier, Brad Pitt a ainsi été vu devant le manoir de l'actrice à Los Angeles. Il y aurait vraisemblablement passé deux heures, en compagnie de ses enfants.

"Ils semblent beaucoup plus heureux qu'avant", conclut la source confirmant la réconciliation que l'on attendait plus.