Cette fois, c'est la bonne ? Il y a un an presque jour pour jour, Brad Pitt et Jennifer Aniston mettaient la Toile dans tous ses états après leur entrevue (très) complice aux SAG Awards. La rumeur d'une retour de flamme avait bien évidemment été lancée, mais c'est finalement dans les bras du jeune mannequin allemand Nicole Poturalski que l'acteur américain avait finalement retrouvé un bref amour en 2020.

En 2021, il se pourrait bien que les cartes soient de nouveau rebattues. C'est en tout cas l'espoir que caressent les fans nostalgiques du couple mythique depuis la publication d'un mystérieux cliché. Alors qu'elle travaille actuellement sur la saison 2 de The Morning Show à Los Angeles, Jennifer Aniston vient de partager une photo de sa loge où l'on voit un homme nonchalamment allongé sur un canapé aux côtés de son adorable chien.

Vous l'aurez compris, les spéculations sur son identité vont bon train, et Brad Pitt est le suspect tout désigné. Selon les bruits de couloir, l'ex d'Angelina Jolie serait actuellement en train de tourner son prochain film, le thriller The Bullet Train, non loin de là, et les deux acteurs passeraient du temps ensemble. Beaucoup de bruit pour rien ? "Wait and see", dit-on dans le pays de l'Oncle Sam.