Et le résultat de cette première campagne publicitaire, mise en scène par Damien Chazelle, le réalisateur de La La Land, n’a pas à rougir face au fameux What else ? de son confrère. "Brad est l’incarnation parfaite de l’esprit De’Longhi : audacieux et international, et en même temps sophistiqué et élégant", a déclaré le vice-président du groupe de café.