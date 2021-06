"Ils feraient un beau couple"

L’acteur de Fury aurait été aperçu en train d’échanger son numéro de téléphone avec la chanteuse et actrice américaine de 36 ans lors de l'after party des Oscars 2021, le 26 avril dernier. Selon le Mirror, "Andra est dans le viseur de Brad depuis un moment". "Ils ont flirté dans les coulisses et on pense qu’ils ont échangé leurs numéros. C’est peut-être professionnel, mais des amis de Brad ont dit qu’ils feraient un beau couple", a glissé une source dans le média britannique.



Celle qui est en train de se faire un nom dans la Cité des Anges a notamment été auréolée d'un Golden Globe pour sa performance dans le biopic Billie Holiday, une affaire d’État. La chanteuse passionnée de blues, de soul et de R&B a également été nominée aux Grammy Awars à trois reprises.

Entre-temps, Brad Pitt a obtenu une précieuse victoire face à Angelina Jolie au tribunal en obtenant la garde partagée de leurs cinq enfants encore mineurs.