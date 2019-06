People. Le média a essayé de contacter les représentants du couple, mais aucune des deux parties n'a voulu s'exprimer sur le sujet. People rapporte qu'ils " auraient officiellement décidé de mettre un terme à leur relation et cherchent amicalement comment partager la garde de leur fille". Irina Shayk et Bradley Cooper ont eu une petite fille prénommée Lea De Seine en 2017. Irina Shayk et Bradley Cooper ne seraient plus ensemble. C'est en tout cas l'information que rapporte le magazineLe média a essayé de contacter les représentants du couple, mais aucune des deux parties n'a voulu s'exprimer sur le sujet.rapporte qu'ils "". Irina Shayk et Bradley Cooper ont eu une petite fille prénommée Lea De Seine en 2017.

Irina Shayk et Bradley Cooper lors des Golden Globes en janvier dernier.







Irina Shayk et Bradley Cooper ont débuté leur histoire d'amour en 2015. Très discret, le couple faisait néanmoins quelques apparitions publiques. La dernière remonte à la cérémonie des Oscars en février dernier. Main dans la main, le duo semblait complice et heureux sur le tapis rouge. Mais depuis, les rumeurs de séparation étaient persistantes. En cause, la complicité entre Bradley Cooper et Lady Gaga, sa partenaire dans le film A Star Is Born.





Les deux artistes avaient fait une prestation remarquée aux Oscars. La chanson phare du long-métrage, Shallow, a d'ailleurs valu à Lady Gaga l'Oscar de la meilleure chanson. Entre temps, Lady Gaga s'était séparée de son fiancé, Christian Carino. Le couple devait se marier cette année. La rupture entre Irina Shayk et Bradley Cooper va sans aucun doute relancer de nombreuses rumeurs...