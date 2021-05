Il est connu pour avoir joué le rôle de Brahim dans la série à succès de Netflix, Validé. Lui, c'est Brahim Bouhlel. Mais dernièrement, l'humoriste fait parler de lui pour une autre raison : son inculpation au Maroc d'une durée de 8 mois de prison ferme. Souvenez-vous, il y a 15 jours, on apprenait que Brahim Bouhlel et un influenceur dénommé Zbarbooking avaient été condamnés à de la prison ferme. En cause, une vidéo jugée insultante diffusée sur les réseaux sociaux et devenue virale.

Dans celle-ci, on retrouve les deux hommes, mais aussi l'acteur Hedi Bouchenafa (En passant pécho) dans un restaurant au Maroc où ils profèrent des insultes. Le comédien français avait notamment lancé : "La dernière personne qui m’a mal parlé au Maroc, j’ai sorti une liasse et je l’ai baffée en dirhams." L'acteur de la série Validé filme ensuite ses deux camarades en continuant d'être injurieux envers des enfants, présents à visage découvert. "Salut bande de fils de p****."

Malgré des excuses sur Instagram, Brahim Bouhlel et Zbarbooking ont été placés en garde à vue avant d'être condamnés à 8 mois de prison ferme pour "diffusion d’une vidéo d’une personne sans son consentement" et "détournement de mineur". Hedi Bouchenafa, également présent sur la vidéo, avait déjà quitté le territoire marocain avant l'ouverture de l'enquête et n'a pas été poursuivi.

Mais ce mercredi, la demande de mise en liberté sous caution de Brahim Bouhlel et Zbarbooking sera examinée par un tribunal marocain. Son avocat, Me Charles Morel, avait déclaré sur le plateau de TPMP au lendemain de son inculpation : "Il y a un fossé entre un mauvais délire et une menace sur l’intégrité physique des personnes. J’aimerais que tous ceux qui jugent et condamnent fassent leur examen de conscience ou un effort de mémoire sur ce qu’ils faisaient, eux, à 24, 25 ans, entre copains, en ayant bu un coup. La seule chose, ici, c’est que ça a été filmé et diffusé. L’intention comique était là, c’est raté. Ils sont traumatisés durablement." Leur avocat espère en effet que les deux hommes se présentent libres à leur procès qui se tiendra dans les deux prochaines semaines.