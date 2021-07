Incroyable mais vrai, le braquage qui a eu lieu ce mardi 27 juillet à la bijouterie Chaumet du 8ème arrondissement de Paris a été facilité par la venue de notre star, présente pour acheter des lunettes au magasin "Montaigne Optique" situé juste à côté. Explications.

Aucun blessé mais près de 3 millions d'euros dérobés



Aux alentours de 17 heures, dans la très chic rue François-1er (près des Champs-Elysées), un homme est arrivé à trottinette électrique devant la boutique d’une des plus anciennes maisons françaises de joaillerie, de bijouterie et d'horlogerie.A savoir la prestigieuse bijouterie Chaumet. Vêtu d'un masque chirurgical, d'un costume gris clair, d'une chemise blanche et d'une cravate, ce quinquagénaire est entré à l’intérieur, en se faisant passer pour un client. Il a ensuite dégainé une arme de poing (un couteau).



A peine quelques minutes plus tard, le malfrat repartait à trottinette avec son énorme butin : entre deux et trois millions d'euros de bijoux. "Comment se fait-il qu'il soit passé au travers du sas avec une arme ? Il n'y a pas de détecteur à métaux ? Et l'alarme ?, s’est ainsi étonnée Jeanne d'Hauteserre, maire du 8ème arrondissement, dans les colonnes du Parisien. Le plus important, c'est qu'il n'y a eu ni violences, ni blessé." Mais un braquage "hallucinant, culotté, inédit et regrettable", selon l’élue Jeanne d'Hauteserre.



Tout le monde était concentré sur notre JCVD



Le hasard de la situation veut que Jean-Claude Van Damme se trouvait juste à côté lors du vol. Et que sa présence expliquerait en partie le fait que personne n'a rien vu ni réagit. "Mes garçons en terrasse n'ont rien vu, explique, interloqué au Parisien, Raphaël, le responsable de la brasserie La Belle Ferronnière, situé juste à côté de l'établissement. Ça a été rapide et discret. Il est vrai qu'ils étaient plus concentrés sur Jean-Claude Van Damme, qui se trouvait chez l'opticien juste à côté !"



Actuellement en France où il a assure la promotion de son film Le Dernier Mercenaire qui sort ce vendredi 30 juillet sur Netflix, la star belge était en plein choix de lunettes chez Montaigne optique, une boutique qui se trouve pile entre La Belle Ferronnière et la bijouterie Chaumet. De quoi attirer l'attention des badauds et vendeurs du coin. Mais nul doute que si JCVD était au courant de ce qui se tramait juste à côté, il aurait dégainé son célèbre coup de pied pour l'arrêter!



Le malfrat a été retrouvé

Si la star du film Chasse à l'homme n'a pas poursuivi l'auteur de ce vol audacieux, la police a toutefois mis la main assez vite sur le voleur. Moins de 24 heures après son méfait, le Monténégrin âgé de 55 ans a été arrêté avec un complice de même nationalité à 373 kilomètres de là. Il se trouvait, en effet, dans un bus arrêté sur l’aire d’autoroute de Longeville-lès-Saint-Avold, en Moselle, au moment où le chauffeur y faisait sa pause.



Un dénouement aussi rocambolesque que le méfait. Quant au butin? Le duo de braqueurs, interpellé par la brigade de recherches et d’intervention de Metz, l'avait encore en sa possession. "Enfin, une partie substantielle", a précisé néanmoins une source proche du dossier dans Le Parisien.