Brian May, le guitariste du légendaire groupe Queen, a survécu à une crise cardiaque.

Sur son compte Instagram, le musicien de 72 ans a expliqué s’être fait une déchirure des muscles du fessier en jardinant, au début du mois. À cette occasion, les médecins ont découvert qu’il avait le nerf sciatique sévèrement comprimé, ce qui expliquait les maux de dos dont il souffrait depuis longtemps. "C’était comme si quelqu’un me mettait un tournevis dans le dos tout le temps." Après une IRM du bas de la colonne vertébrale et alors qu’il se rétablissait, il dit avoir fait une crise cardiaque. "40 minutes de douleur dans la poitrine avant cette sensation dans le bras et la transpiration qui va avec." Transporté à l’hôpital, on lui a diagnostiqué trois artères bouchées et on lui a placé trois stents. "Je suis reparti avec un cœur qui est très fort maintenant, affirme-t-il. Je pense que je suis en bonne forme pour un certain temps encore."