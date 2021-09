est l'un des plus gros cartons sur Netflix, et il y est pour beaucoup. Regé-Jean Page est ainsi devenu l'un des hommes les plus convoités de la planète. Mais le Duc de Hastings n'est plus un coeur à prendre.

Pour la première fois, l'acteur britannico-zimbabwéen est apparu au bras de sa petite amie en public. L'heureuse élue ? Une dénommée Emily Brown qui s'est affichée à son bras pour les British GQ Men of Year Awards. La trentaine comme lui, la jeune blonde travaillerait dans la mode en qualité de rédactrice, et, comme tout Anglais qui se respecte, est mordue de football. Très élégant, le couple a fait sensation à Londres pour son officialisation.