Depuis trois semaines l'Ukraine est envahie par la Russie, poussant des millions de personnes à quitter leur pays. Si le monde tente de se mobiliser pour venir en aide aux Ukrainiens, Brigitte Bardot considère que les réactions de l'Europe sont largement insuffisantes., a écrit l'ancienne actrice dans une lettre postée sur son compte Twitter.

"J'ai mal au cœur, mal à tous mes cœurs en voyant jour après jour l'anéantissement programmé d'une Nation et de sa population sans qu'aucun pays au monde ne leur apporte l'aide urgente, les secours qu'ils attendent courageusement (...) J'ai l'impression de voir une série TV où chaque jour on attend la suite des événements dramatiques où l'on tire les civils comme des lapins, où les morts et les blessés s'accumulent, où le désespoir et la détresse submergent ces images d'épouvante", a-t-elle poursuivi.

Pour rappel, en 2013 Brigitte Bardot avait menacé de demander la nationalité russe si les autorités françaises euthanasiaient deux éléphantes malades à Lyon. Très investie dans la défense de la cause animale, elle avait même déclaré que Vladimir Poutine en "avait fait plus pour la cause animale" que les présidents français.