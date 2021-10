L'homme qui s'est fait passer pour le neveu de la Première dame, comparait actuellement devant le tribunal correctionnel de Paris. Il est accusé d'usurpation d'identité, escroquerie, tentative d’escroquerie et récidive.

C'est en 2018 que cet homme de 35 ans prend l'identité du neveu de Brigitte Macron, mais il ne se contente pas d'une seule identité. Il usurpe celle du directeur de cabinet de la Première dame, Pierre-Olivier Costa ainsi que celle du directeur de cabinet d’Emmanuel Macron, Patrick Strzoda.

L'arnaqueur en a profité pour participer à des soirées VIP dans des hôtels de luxe, récupérer des places pour un Grand Prix de Formule 1 et même pour obtenir une carte Club 2000 chez Air France.

L'escroc doit donc s'expliquer sur ses agissements avec sa complice. Le faussaire a expliqué aux enquêteurs que son comportement venait d’une "mythomanie et d'une difficulté à rester dans sa vie."

Il a ensuite expliqué qu'il avait fait cela pour le statut et les privilèges sans pour autant "avoir agi pour l’argent ou pour faire du tort". Sa complice, âgée de 29 ans, a également usurpé et utilisé de fausses adresses mails afin d'obtenir des vêtements de luxe et des entrées dans des grands hôtels. Ceci a même été jusqu'à l'obtention d'un prêt pour l'achat d'une voiture Tesla.

Le coupable a plaidé pour sa défense "Pendant mon enfance, le mensonge faisait partie du quotidien. J’ai fugué à 17 ans et j’ai commencé à m’inventer un scénario de vie pour créer une sorte de distorsion par rapport à ma vie d’avant".

Quant à sa complice, cette dernière a déclaré : "Je me suis toujours présentée sous ma véritable identité. Jamais je n’ai pensé que c’était une usurpation d’identité (…) Pour moi, c’était comme si quelqu’un se présentait en boîte de nuit en prétendant être le neveu de Brigitte Macron. Ce n’était pas grave".