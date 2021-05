Interrogée par Vanity Fair, l'experte royauté Sarah Gristwood voit dans cette évolution linéaire, mais néanmoins spectaculaire, une savoureuse revanche sur la vie. "Je parie que ses pires détracteurs lui font les plus grandes courbettes", se délecte aujourd'hui l'historienne. Devenue pilier, aussi bien de la famille royale en général que de William en temps de crise, Kate " est la personne qui jouera un grand rôle dans le remodelage en cours de la monarchie", assure-t-elle, ravie de voir les mauvaises langues cesser de produire leur fiel. La plus grande force de la maman de George, Charlotte et Louis ? "Cette capacité à briller et à se démarquer sans division ni compétition", assure pour sa part l'historien Robert Lacey. La Reine, elle, lui accorderait déjà toute sa confiance et ce n'est pas peu dire.