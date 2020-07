Depuis une semaine, une campagne #FreeBritney envahis les réseaux sociaux. Lancée par quelques fans de la star, le hashtag a depuis pris de l'ampleur puisqu'il s'est retrouvé plusieurs fois dans les tendances de Twitter. Mais que veulent les fans de Britney Spears avec cette initiative ?

Ce n'est pas la première fois que #FreeBritney apparaît sur les réseaux sociaux. Cette fois, les fans pensent que la star poste des appels à l'aide codés sur TikTok. Dans plusieurs commentaires, plusieurs les fans inquiets pour elle lui ont dit de "porter du jaune" dans sa prochaine vidéo si elle avait besoin d'aide... Ce qu'elle a fait. Il n'en fallait pas plus pour enflammer la toile.

Poussée très rapidement sur le devant de la scène, la vie de la star est loin d'avoir été toujours rose. Y compris en ce qui concerne sa santé mentale, puisqu'elle fait plusieurs séjours dans des hôpitaux psychiatriques à la fin des années 2000, puis à nouveau en 2008. C'est à ce moment là que son père, Jamie Spears, a demandé une mise sous tutelle temporaire, ensuite rendue permanente. En mai, la tutelle de Britney a été prolongée jusqu'en août 2020.

12 ans de mise sous tutelle

Une mise sous tutelle est souvent un arrangement mis en place pour les personnes âgées ou en situation de handicaps lorsque celles-ci ne sont plus en mesure d'assumer les tâches administratives de la vie de tous les jours. Plusieurs experts ont déclaré au Los Angeles Times qu'une tutelle était en effet une mesure inhabituelle pour une personne de l'âge de Britney.

Cela fait maintenant plus de 12 ans que Britney n'a plus le contrôle de ses finances, ce qui inquiète grandement les fans. Pour eux, cette mise sous tutelle permet de la manipuler et de la contrôler. Car son père, en plus de pouvoir négocier des affaires en son nom, peut également restreindre les personnes qui lui rendent visite, déposer des injonctions d'éloignement pour elle ou encore vendre sa propriété. Chaque achat effectué par Britney doit également être consigné dans des rapports, examinés chaque année par le tribunal.

Près de 115.000 personnes ont signé une pétition

Des fans ont lancé une pétition afin que Britney puisse recevoir son propre avocat afin de pouvoir défendre ses intérêts dans l'affaire de sa mise sous tutelle. Car pour que la mise sous tutelle puisse prendre fin, il faut que le tribunal obtienne la preuve que la star est capable de gérer sa vie seule. La pétition, qui réunit déjà plus de 110.000 signatures, avance que "".

En avril 2019, la star s'était déjà exprimée sur Instagram à ce sujet. La prochaine audition concernant sa mise sous tutelle aura lieu dans le courant du mois du juillet.