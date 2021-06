Contrôle total

Du côté du New York Times, de nouveaux documents confidentiels ont filtré et dévoilent la mainmise de son père Jamie plus en détail. On y apprend notamment que la chanteuse de "Toxic" ne pouvait pas changer la couleur des placards de sa cuisine comme elle l'entendait. Un travail "trop onéreux", lui aurait-il affirmé. Britney Spears, plus de 100 millions d'albums vendus à travers le monde, ne toucherait qu'une allocation d'un montant de 2000 dollars, soit 1672 euros, lit-on également. Aujourd'hui, l'Américaine "sent que sa mise sous tutelle est devenue trop oppressante et contraignante pour elle", a écrit un enquêteur judiciaire. Le mouvement viral #FreeBritney retient déjà son souffle...