"Petit ventre" "J'ai fait un test de grossesse... Euh eh ben... J'attends un bébé", a-t-elle déclaré sur Instagram à la surprise générale. Ce 12 avril, la fiancée de Sam Asghari a gratifié ses fans d'une vidéo où l'on aperçoit son "baby bump". "Je dois défiler dans mes vêtements maintenant avant d'avoir véritablement mon ventre de femme enceinte. En fait, ici, j’ai déjà un petit ventre arrondi, mais au moins, je rentre tout juste dans mes pantalons", a-t-elle écrit sur le réseau social. Selon de nombreux internautes, Britney Spears est "rayonnante" depuis l'annonce de sa grossesse.



Sûrement sa plus belle victoire. Encore sous tutelle, Britney Spears confiait que son père Jamie l'avait contraint à garder son stérilet pour ne pas avoir d'autres enfants et chambouler sa carrière. Près de six mois après avoir tourné cette page, la chanteuse de 40 ans a annoncé être enceinte pour la troisième fois.