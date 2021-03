Il y a deux mois, la diffusion de Framing Britney Spears aux États-Unis a mis la communauté des fans de la pop star en émoi . Consacré à la tutelle dont elle est l’objet depuis 2008, il taille un costume à Jamie Spears, son père, qui l’exerce. Il y est décrit comme unpar certaines personnes de l’entourage de Britney Spears. Il s’est défendu par la voix de son avocate :

© AP

Justin Timberlake en prend également pour son grade pour avoir profité de sa séparation avec la chanteuse afin de booster sa carrière au mépris de son ex. Le chanteur avait présenté ses excuses à celle avec qui il a partagé sa vie mais aussi à Janet Jackson qu'il a enfoncé après l'épisode du sein nu lors de la finale du Super Bowl.

Jusqu’à présent, la principale intéressée n’avait pas réagi à ce documentaire si ce n’est par une allusion voici quelques semaines : “Chaque personne a son histoire et sa vision sur les histoires des autres. Nous avons tellement de vies magnifiques et différentes. Souvenez-vous, peu importe ce que nous pensons connaître sur la vie d’une personne, ce n’est rien comparé à ce que la personne vit dans les coulisses”.

© AFP



“Je ne suis pas parfaite"

Ce mercredi 31 mars, elle s’est exprimée plus directement sur Instagram. Dans un long message, elle concède ne pas avoir regardé le programme dans son entièreté mais exprime sa réaction aux extraits qu’elle a pu voir. “J’ai été embarrassée par cette lumière mise sur moi, dit-elle en précisant qu’elle en a pleuré pendant deux jours et qu’elle le fait encore parfois aujourd’hui. Elle constate et déplore ce qui lui est tombé dessus depuis son enfance. “Ma vie a toujours été épiée, observée et jugée. […] J’ai été exposée toute ma vie en me produisant devant des gens. Cela demande beaucoup de force pour faire confiance à l’univers, face à votre propre vulnérabilité, car j’ai été tellement jugée, insultée et embarrassée par les médias, et je le suis toujours à ce jour.”

Comme seul remède, il y a la danse explique-t-elle : “Pour ma santé, j’ai besoin de danser sur du Steven Tyler chaque jour pour me sentir humaine et en vie”. Et elle conclut par ces mots : “Je ne suis pas ici pour être parfaite, je suis ici pour transmettre de la gentillesse.”